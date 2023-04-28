Москва, 28 апреля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Участники специальной военной операции будут задействованы в параде Победы 9 мая. Об этом 28 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы. Москва

«Они будут представлены», — отметил Песков на соответствующий вопрос журналистов, добавив, что за деталями нужно обращаться в Минобороны России.

Он уточнил, что лучше дождаться самого парада.

Как передавало ИА REGNUM, Красная площадь в Москве будет закрыта для посетителей с 27 апреля по 10 мая в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной Площади в Москве 9 мая. Лидеров иностранных государств в этом году на парад не приглашали.