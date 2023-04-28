Омск, , 13:01 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Омской области Виталий Хоценко съездил в сгоревшее село Чистоозерье, где его по селу на машине возила бабушка. Видео опубликовано в Telegram-канале «Хоценко о главном».

ВРИО главы Омской области Виталий Хоценко во время посещения сгоревшего села Чистоозерье Кадр из видео

По селу врио губернатора региона на автомобиле без верха возила бабушка в косынке.

В ходе визита Хоценко пообещал выплатить пострадавшим во время пожара жителям села Чистоозерье по 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России лесопожарные службы за сутки потушили 84 природных пожара на площади 2101 га.

Ранее в курганской деревне Логоушка из-за ландшафтного пожара загорелись строения, проводится эвакуация населения в пункты временного размещения.

Кроме того, в среду, 26 апреля, пожары произошли минимум в пяти муниципалитетах Свердловской области. Следователи возбудили два уголовных дела — по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, а также по факту причинения смерти по неосторожности.