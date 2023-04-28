Омск, 28 апреля 2023, 13:01 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Омской области Виталий Хоценко съездил в сгоревшее село Чистоозерье, где его по селу на машине возила бабушка. Видео опубликовано в Telegram-канале «Хоценко о главном».

ВРИО главы Омской области Виталий Хоценко во время посещения сгоревшего села Чистоозерье
ВРИО главы Омской области Виталий Хоценко во время посещения сгоревшего села Чистоозерье
Кадр из видео

По селу врио губернатора региона на автомобиле без верха возила бабушка в косынке.

В ходе визита Хоценко пообещал выплатить пострадавшим во время пожара жителям села Чистоозерье по 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России лесопожарные службы за сутки потушили 84 природных пожара на площади 2101 га.

Ранее в курганской деревне Логоушка из-за ландшафтного пожара загорелись строения, проводится эвакуация населения в пункты временного размещения.

Кроме того, в среду, 26 апреля, пожары произошли минимум в пяти муниципалитетах Свердловской области. Следователи возбудили два уголовных дела — по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, а также по факту причинения смерти по неосторожности.