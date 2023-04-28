Москва, , 12:57 — REGNUM В ситуации с Черноморской («зерновой») сделкой ничего не изменилось, данные России обещания не выполняются, а потому перспективы у сделки «не очень хорошие», заявил 28 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-секретарь президента подтвердил, что Владимир Путин получил обращение генсека ООН Антониу Гутерреша по вопросу зерновой сделки. Однако в этом обращении описываются те усилия, которые уже предпринимает ООН для реализации сделки, ситуация же не меняется, подчеркнул Песков.

«Воз и ныне там. Вчера Путин встречался с (главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем) Гурьевым. Дела обстоят так же, как они обстояли, те же проблемы, неизбежные последствия негативные от тех ограничений, которые действуют в отношении наших поставщиков удобрений. Часть сделки, которая касалась наших поставщиков, до сих пор не выполнена», — сказал пресс-секретарь президента.

Перспективы у сделки «не очень хорошие», резюмировал Песков.

Ранее зерновая сделка была продлена на 60 дней, до 18 мая 2023 года. Представители Кремля и МИД отмечали, что её дальнейшее продление будет напрямую зависеть от выполнений той части сделки, в которой заинтересована Россия. Сейчас ни одно из данных России при заключении сделки обещаний не выполняется, ответственность за это несут западные страны, которые завели ситуацию в тупик, заявлял глава МИД России Сергей Лавров.

Россия требует переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновления поставок в Россию сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмены ограничений на страхование и перестрахование, а также снятия запрета на доступ в порты, восстановления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и разблокирования активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.