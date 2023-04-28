«РВ»: ВС России уничтожили в Артёмовске командира элитного подразделения ВСУ Чернигова

Артемовск, , 12:57 — REGNUM Командир элитного подразделения ВСУ Александр Чернигов уничтожен российскими военными в городе Артёмовске (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 28 апреля сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Артемовск © Евгений Биятов/РИА Новости

«Капитан Александр Чернигов был командиром группы элитного 73-го морского центра спецназначения. Уничтожен 24 апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тот же день был ликвидирован другой офицер украинских Сил специальных операций Владимир Ободенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в зоне спецоперации российские военные уничтожили перебежчика из РФ Дмитрия Петрова. Установлено, что он воевал на стороне ВСУ, предварительно, в составе так называемого «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).