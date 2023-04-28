Хуснуллин заявил, что разрушенные в Артёмовске объекты можно восстановить

Москва, , 13:00 — REGNUM Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил в своём Telegram-канале, что посетил новые регионы РФ, включая Артёмовск.

Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артёмовска © Евгений Биятов/РИА Новости

«По поручению президента посетил новые регионы, осмотрел объекты, провёл совещания по региональным программам социально-экономического развития», — говорится в сообщении.

По его словам, Артёмовск повреждён, однако восстановить его можно. Он уточнил, что восстановительные работы начнутся, как только позволит оперативная обстановка.

«Вот, например, Дом культуры, который находится рядом с администрацией города, разрушенный ВСУ после освобождения города и установки российского флага: повреждения есть, но восстановить его можно!» — подытожил Хуснуллин.

Накануне вице-премьер России раскрыл подробности программы социально-экономического развития новых регионов России. Ключевой задачей программы вице-премьер назвал повышение качества жизни людей. Для этого, по его мнению, необходимо не только восстановить объекты, но и развивать экономику.