Москва, , 12:52 — REGNUM Консульские органы Хорватии в России продолжают принимать заявления от граждан РФ на выдачу туристических виз, однако запись на определённые дни может быть недоступна из-за недостаточного количества сотрудников консульства, которые занимаются визовыми вопросами, сообщил журналистам глава российского представительства Хорватии по туризму Райко Ружичка.

Загреб © Alen Gurovic/Zuma/TASS

Ранее на сайте визового центра VFS Global появилось сообщение о том, что приём заявлений на получение туристических виз в Хорватию будет приостановлен с 1 мая. Впоследствии это сообщение с сайта было убрано.

«Никаких директив о приостановке визового процесса в России со стороны МИД Республики Хорватия или посольства Хорватии в России не поступало. Речи о полной остановке приёма документов под туристические цели нет. Тем более накануне старта летнего сезона», — сказал Ружичка в беседе с «Вестником АТОР».

Заявок на получение туристических виз в Хорватию поступает больше, чем успевают обработать сотрудники консульства, число выдаваемых виз в сравнении с прошлыми годами сократилось, но визы продолжают выдавать, а требования к гражданам России не изменились, добавил он.

Ранее ряд стран ЕС (Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Нидерланды, Бельгия, Дания) перестали выдавать туристические визы гражданам России. Также была ограничена выдача виз в Финляндию.

В марте 2023 года правительство Чехии продлило на год введённый в марте 2022 года после начала специальной военной операции запрет на выдачу виз и разрешений на долговременное проживание гражданам России и Белоруссии. Разрешение на въезд не получают в том числе и обладатели двойного гражданства.