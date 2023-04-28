Москва, 28 апреля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») заявил, что очень рад тому, что государство озаботилось проблемой так называемых «интернет-проповедников». Об этом он рассказал в интервью с ведущим Романом Головановым, комментируя задержание создателя «Марафона желаний» Елены Блиновской.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Милонов

В ходе интервью были показаны автомобиль и дом обвиняемой в уклонении от уплаты налогов Блиновской.

«Это типичные ценности глупого человека, который дорвался до денег. Они вкладываются в яркие бусы, машины показные. Через несколько лет её ценности покроются ржавчиной. Ничего не останется. И это очень хорошо, потому что это очень показательно. Всё, что они делают, это абсолютный тлен, абсолютное ничтожество», — отметил Милонов, добавив, что искренне рад тому, что государство всерьёз решило обеспокоиться проблемой так называемых наших «интернет-проповедников».

Он отметил, что его волнует то, что они учат других людей, сея зло, пытаясь привить людям мысль, что якобы не нужно работать, а надо лишь стать успешным.

«Это новые Мавроди, только цифрового формата, которые выкачивают ценности из карманов жителей России», — отметил депутат.

Как передавало ИА REGNUM, 27 апреля Блиновская пыталась выехать из России через Белоруссию. Её задержали в Смоленской области у границы. Ранее в Следственном комитете России сообщили, что Блиновская полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Ей было предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Это уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денежных средств. По данным следствия, Блиновская не заплатила налоги в размере 918 млн рублей.