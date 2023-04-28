Запрет на использование гражданских беспилотников введён во Владимирской области

Владимир, , 12:43 — REGNUM Во Владимирской области запретили полёты беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий указ губернатора Александра Авдеева опубликован 27 апреля на официальном сайте правовой информации.

Дрон Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Запретить до особого распоряжения на территории Владимирской области использование беспилотных гражданских воздушных судов, в отношении которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства», — говорится в документе.

Уточняется, что указ не распространяется на органы государственной власти и местного самоуправления, организации, выполняющие гособоронзаказ и обеспечивающие контроль и работу объектов инфраструктуры.

Также дроны могут запускать иные организации по договору с органами власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экипажи пассажирских самолётов стали замечать беспилотники при взлёте и посадке. Так, 26 апреля в московском аэропорту Шереметьево дрон-разведчик едва не сорвал взлёт самолёта авиакомпании «Победа», который направлялся во Владикавказ. По словам пилота, в момент набора высоты капитан воздушного судна заметил белый беспилотник. После этого экипаж сообщил диспетчеру о внештатной ситуации. В итоге взлёт прошёл успешно.

27 апреля экипаж самолёта, который летел из Уфы в Москву, при снижении заметил на высоте около 2 тыс. метров белый беспилотник. Командир борта принял решение совершить посадку, как и планировалось. В результате самолёт успешно сел в Домодедово.