Владимир, 28 апреля, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Во Владимирской области запретили полёты беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий указ губернатора Александра Авдеева опубликован 27 апреля на официальном сайте правовой информации.

Денис Абрамов ИА REGNUM Дрон

«Запретить до особого распоряжения на территории Владимирской области использование беспилотных гражданских воздушных судов, в отношении которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства», — говорится в документе.

Уточняется, что указ не распространяется на органы государственной власти и местного самоуправления, организации, выполняющие гособоронзаказ и обеспечивающие контроль и работу объектов инфраструктуры.

Также дроны могут запускать иные организации по договору с органами власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экипажи пассажирских самолётов стали замечать беспилотники при взлёте и посадке. Так, 26 апреля в московском аэропорту Шереметьево дрон-разведчик едва не сорвал взлёт самолёта авиакомпании «Победа», который направлялся во Владикавказ. По словам пилота, в момент набора высоты капитан воздушного судна заметил белый беспилотник. После этого экипаж сообщил диспетчеру о внештатной ситуации. В итоге взлёт прошёл успешно.

27 апреля экипаж самолёта, который летел из Уфы в Москву, при снижении заметил на высоте около 2 тыс. метров белый беспилотник. Командир борта принял решение совершить посадку, как и планировалось. В результате самолёт успешно сел в Домодедово.