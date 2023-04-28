Москва, 28 апреля 2023, 12:33 — REGNUM Маркетплейс Wildberries намерен обновить «устаревшую» концепцию бренда и логотипа. Об этом 28 апреля заявила основательница и гендиректор площадки Татьяна Бакальчук.

Досмотр складских работников Wildberries. Работников принуждают раздеваться до белья
Досмотр складских работников Wildberries. Работников принуждают раздеваться до белья
Кадр из видео. Склад Wildberries. Россия

«Мы пытаемся плавно уйти в эту историю (ребрендинга. — Прим. ред.), мы хотим «перерисовать» логотип», — приводит её слова РИА Новости.

По её словам, бренд «несколько устарел». Бакальчук добавила, что компания рассматривает возможные варианты ребрендинга, отметив, что речь о смене названия на «Ягодки» не идёт. Глава Wildberries акцентировала внимание на том, что основная цель маркетплейса — рассказать о социальной значимости бренда.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта стало известно, что маркетплейс Wildberries начал убирать с площадки товары, на которые жалуются покупатели и рейтинг которых (составляется на основе отзывов клиентов) ниже 3 из 5.

В начале апреля российский художник Никас Сафронов подал в суд иск на маркетплейс Wildberries. За продажу на площадке товаров с логотипом художника он просит выплатить 10 миллиардов рублей.