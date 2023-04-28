Москва, 28 апреля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Маркетплейс Wildberries намерен обновить «устаревшую» концепцию бренда и логотипа. Об этом 28 апреля заявила основательница и гендиректор площадки Татьяна Бакальчук.

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«Мы пытаемся плавно уйти в эту историю (ребрендинга. — Прим. ред.), мы хотим «перерисовать» логотип», — приводит её слова РИА Новости.

По её словам, бренд «несколько устарел». Бакальчук добавила, что компания рассматривает возможные варианты ребрендинга, отметив, что речь о смене названия на «Ягодки» не идёт. Глава Wildberries акцентировала внимание на том, что основная цель маркетплейса — рассказать о социальной значимости бренда.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта стало известно, что маркетплейс Wildberries начал убирать с площадки товары, на которые жалуются покупатели и рейтинг которых (составляется на основе отзывов клиентов) ниже 3 из 5.

В начале апреля российский художник Никас Сафронов подал в суд иск на маркетплейс Wildberries. За продажу на площадке товаров с логотипом художника он просит выплатить 10 миллиардов рублей.