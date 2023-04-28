Комика Данилу Поперечного попросили признать иноагентом и возбудить в отношении него уголовное дело

Москва, , 12:31 — REGNUM Общественное движение «Ветераны России» обратилось в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет России с просьбой признать комика Данилу Поперечного иноагентом и возбудить в его отношении уголовное дело, сообщили ИА REGNUM руководители движения.

Данила Поперечный © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Поперечный ранее покинул Россию, а средства, собранные на своих концертах, передавал, по некоторым данным, беженцам с Украины, которые переехали в западные страны, сказано в обращении движения к главе Генпрокуратуры Игорю Краснову и председателю СК Александру Бастрыкину.

Возвращение комика в Россию, вероятно, объясняется его желанием вновь зарабатывать значительные средства, критикуя проведение специальной военной операции и оскорбляя собственную страну, отметили руководители «Ветеранов России».

Обращение А. И. Бастрыкину Обращение А. И. Бастрыкину

«В свете всех этих событий возникает серьёзный вопрос, не является ли Данила Поперечный иностранным агентом, который пытается провести антироссийскую пропаганду и разрушить единство страны», — сказано в обращении.

При этом «Ветераны России» указали, что оскорбляющие страну «шутки» комика не безобидны и в действительности Поперечный несёт смуту и идеологическое разрушение вместо того, чтобы служить культуре и национальному единству.

Обращение И. В. Краснову Обращение И. В. Краснову

В июле 2022 года сообщалось, что полиция проведёт проверку записей Поперечного в социальных сетях на предмет дискредитации Вооружённых сил России.

В марте 2022 года Роскомнадзор внёс один из видеороликов Поперечного в список запрещённых материалов. На указанной записи комик выступил против проведения спецоперации и рассказал, что жил несколько лет на Украине, где у него по-прежнему есть родственники.