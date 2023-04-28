В России предложили признать комика Данилу Поперечного иноагентом
Комика Данилу Поперечного попросили признать иноагентом и возбудить в отношении него уголовное дело
Москва, 28 апреля, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Общественное движение «Ветераны России» обратилось в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет России с просьбой признать комика Данилу Поперечного иноагентом и возбудить в его отношении уголовное дело, сообщили ИА REGNUM руководители движения.
Поперечный ранее покинул Россию, а средства, собранные на своих концертах, передавал, по некоторым данным, беженцам с Украины, которые переехали в западные страны, сказано в обращении движения к главе Генпрокуратуры Игорю Краснову и председателю СК Александру Бастрыкину.
Возвращение комика в Россию, вероятно, объясняется его желанием вновь зарабатывать значительные средства, критикуя проведение специальной военной операции и оскорбляя собственную страну, отметили руководители «Ветеранов России».
«В свете всех этих событий возникает серьёзный вопрос, не является ли Данила Поперечный иностранным агентом, который пытается провести антироссийскую пропаганду и разрушить единство страны», — сказано в обращении.
При этом «Ветераны России» указали, что оскорбляющие страну «шутки» комика не безобидны и в действительности Поперечный несёт смуту и идеологическое разрушение вместо того, чтобы служить культуре и национальному единству.
В июле 2022 года сообщалось, что полиция проведёт проверку записей Поперечного в социальных сетях на предмет дискредитации Вооружённых сил России.
В марте 2022 года Роскомнадзор внёс один из видеороликов Поперечного в список запрещённых материалов. На указанной записи комик выступил против проведения спецоперации и рассказал, что жил несколько лет на Украине, где у него по-прежнему есть родственники.