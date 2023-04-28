Кишинёв, 28 апреля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Молдавский парламент на заседании 28 апреля, которое транслировалось пресс-службой законодательного органа, одобрил постановление о выходе из договоров о функционировании телерадиокомпании «Мир».

Алексей Майшев/РИА Новости Здание парламента Молдавии

«Проект решения о денонсации ряда договоров о создании и деятельности межгосударственной телерадиокомпании «Мир» одобрен голосами 55 депутатов», — сообщил председатель парламента Игорь Гросу.

Автором этой инициативы ранее выступила президент республики Майя Санду.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что Евросоюз де-факто будет заниматься внешним управлением Молдавией.

Накануне молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что официальный Кишинёв не допустит въезда в страну российского президента Владимира Путина. Он добавил, что официальные лица РФ смогут узнать, что они внесены в чёрный список, только при попытке въехать в страну.

Это уже произошло с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который намеревался принять участие в конгрессе дружбы народов в Кишинёве.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на это ответил, что ни российский президент Владимир Путин, ни другие официальные лица не собираются ехать в Молдавию, «потому что такой страны уже нет — она продана Румынии».