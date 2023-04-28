Киров, 28 апреля 2023, 12:25 — REGNUM Делегация Кировской области отправилась 25 апреля по поручению губернатора Александра Соколова в Луганскую Народную Республику. Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, в делегацию вошли члены регионального правительства, руководители органов исполнительной власти, местного самоуправления, творческий коллектив.

Вятским бойцам передали специальный выпуск официальной газеты правительства Кировской области
Вятским бойцам передали специальный выпуск официальной газеты правительства Кировской области
Пресс-служба правительства Кировской области

Во время встречи с кировскими бойцами, проходящими службу в ЛНР, члены делегации передали им специальный выпуск официальной газеты правительства Кировской области «Кировская правда», отпечатанный тиражом 1000 экземпляров.

Номер издан по поручению губернатора Александра Соколова и посвящен предстоящему Дню Победы. На страницах спецвыпуска размещены поздравление главы региона с 9 Мая, подборка информации о комплексе мер поддержки, предусмотренных в Кировской области для военнослужащих и их семей, рассказ о работе благотворительного фонда «За Вятку!», о жителях региона, которые проходят службу в зоне специальной военной операции.

Отдельная рубрика посвящена маршалам Советского Союза — уроженцам Вятской земли Ивану Коневу, Леониду Говорову, Константину Вершинину, Сергею Соколову. На страницах газеты нашлось место для вестей из районов области — Подосиновца, Опарино, Даровского, Котельнича, Ленинского, Оричей, Яранска, Санчурска и др. Опубликованы в спецвыпуске и письма бойцам от земляков со словами поддержки и благодарности, а также напутствия от ветеранов Великой Отечественной войны сегодняшним защитникам Отечества.

«Такой привет с малой родины — это неожиданно и здорово! — сказал военнослужащий Сергей из Афанасьевского района. — Читал — и как будто ненадолго оказался дома, на родной земле. Буду хранить эту газету, вместе с ней и с победой вернусь домой!»

Военнослужащие поблагодарили кировскую делегацию, губернатора Александра Соколова за такой подарок, преодолевший почти две тысячи километров, — и протянувший живую связь с земляками.