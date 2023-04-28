Киров, , 12:25 — REGNUM Делегация Кировской области отправилась 25 апреля по поручению губернатора Александра Соколова в Луганскую Народную Республику. Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, в делегацию вошли члены регионального правительства, руководители органов исполнительной власти, местного самоуправления, творческий коллектив.

Вятским бойцам передали специальный выпуск официальной газеты правительства Кировской области Пресс-служба правительства Кировской области

Во время встречи с кировскими бойцами, проходящими службу в ЛНР, члены делегации передали им специальный выпуск официальной газеты правительства Кировской области «Кировская правда», отпечатанный тиражом 1000 экземпляров.

Номер издан по поручению губернатора Александра Соколова и посвящен предстоящему Дню Победы. На страницах спецвыпуска размещены поздравление главы региона с 9 Мая, подборка информации о комплексе мер поддержки, предусмотренных в Кировской области для военнослужащих и их семей, рассказ о работе благотворительного фонда «За Вятку!», о жителях региона, которые проходят службу в зоне специальной военной операции.

Отдельная рубрика посвящена маршалам Советского Союза — уроженцам Вятской земли Ивану Коневу, Леониду Говорову, Константину Вершинину, Сергею Соколову. На страницах газеты нашлось место для вестей из районов области — Подосиновца, Опарино, Даровского, Котельнича, Ленинского, Оричей, Яранска, Санчурска и др. Опубликованы в спецвыпуске и письма бойцам от земляков со словами поддержки и благодарности, а также напутствия от ветеранов Великой Отечественной войны сегодняшним защитникам Отечества.

«Такой привет с малой родины — это неожиданно и здорово! — сказал военнослужащий Сергей из Афанасьевского района. — Читал — и как будто ненадолго оказался дома, на родной земле. Буду хранить эту газету, вместе с ней и с победой вернусь домой!»

Военнослужащие поблагодарили кировскую делегацию, губернатора Александра Соколова за такой подарок, преодолевший почти две тысячи километров, — и протянувший живую связь с земляками.