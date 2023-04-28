Глава Снигирёвского района Барбашов: в Херсонской области происходят перемещения ВСУ

Херсон, , 12:21 — REGNUM ВСУ перемещают свои силы в Херсонской и Николаевской областях, несколько их колонн попали под огонь российских сил. Об этом 28 апреля сообщил глава Снигирёвского района Херсонской области Юрий Барбашов.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы в последние дни отмечаем массовые перемещения войск. Они стояли в Снигирёвке и вышли», — приводит слова Барбашова ТАСС.

Он рассказал, что за последние три дня нескольким колоннам ВСУ было нанесено поражение. «По крайней мере одну колонну наша авиация точно накрыла между сёлами Евгеновка и Бобровый Кут», — отметил глава района.

По словам Барбашова, есть информация, что ВСУ выдвинулись в сторону Кривого Рога, причём подобные перемещения фиксируются и в Николаевской, и в Херсонской области.

Он подчеркнул, что идёт не концентрация войск, а именно переброска, очень массовые перемещения по направлению к Днепру. Также Барбашов отметил, что непонятно, на какое именно направление двигались войска. При этом среди них было очень много неместных.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Барбашов заявил, что украинские власти ведут массовую мобилизацию мужчин во временно оккупированном ВСУ Снигирёвском районе Херсонской области. По его словам, жителям района страшно выходить на улицу — тех, кого мобилизуют, оправляют на наиболее опасные участки фронта.

Ранее Барбашов сообщил, что киевские власти в Снигирёвском районе притесняют жителей, которые получали гуманитарную помощь от России. Тех, у кого находили пакеты или упаковки от российских продуктов, объявили нелояльными к Киеву и отметили их дома специальными знаками.