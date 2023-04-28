Москва, 28 апреля 2023, 12:39 — REGNUM На Миусском кладбище в Москве открыли памятник народному артисту России Валерию Гаркалину, который ушёл из жизни в ноябре 2021 года. Об этом 28 апреля сообщает ТАСС.

Церемония открытия памятника народному артисту России Валерию Гаркалину на Миусском кладбище
Церемония открытия памятника народному артисту России Валерию Гаркалину на Миусском кладбище
© Алексей Никольский/РИА Новости

По словам ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС), где актёр преподавал с 2002 года, Григория Заславского, Гаркалин был его любимым актёром.

«Для ГИТИСа Гаркалин — это абсолютно уникальная фигура, не просто актёр», — приводит агентство слова Заславского.

На церемонии открытия памятника ректор Российского института театрального искусства также обратил внимание на то, что Гаркалин был очень образованным человеком и его идеи продолжают воплощаться в вузе, факультету эстрады которого артист придал новый смысл.

Актёр и композитор Павел Акимкин поблагодарил собравшихся на церемонии открытии памятника за сохранение памяти Валерия Гаркалина.

В церемонии приняли участие худрук московского «Театра Луны» Евгений Герасимов, актрисы Вера Алентова и Юлия Меньшова, а также студенты ГИТИСа, коллеги, близкие и поклонники актёра.

Памятник был создан заслуженными художниками России и Армении Микаэлем и Ваге Согоян. По словам Микаэля Согояна, в разработке концепции памятника им помогла дочь Гаркалина Ника, она рассказала о отце.

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