Москва, , 12:39 — REGNUM На Миусском кладбище в Москве открыли памятник народному артисту России Валерию Гаркалину, который ушёл из жизни в ноябре 2021 года. Об этом 28 апреля сообщает ТАСС.

Церемония открытия памятника народному артисту России Валерию Гаркалину на Миусском кладбище © Алексей Никольский/РИА Новости

По словам ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС), где актёр преподавал с 2002 года, Григория Заславского, Гаркалин был его любимым актёром.

«Для ГИТИСа Гаркалин — это абсолютно уникальная фигура, не просто актёр», — приводит агентство слова Заславского.

На церемонии открытия памятника ректор Российского института театрального искусства также обратил внимание на то, что Гаркалин был очень образованным человеком и его идеи продолжают воплощаться в вузе, факультету эстрады которого артист придал новый смысл.

Актёр и композитор Павел Акимкин поблагодарил собравшихся на церемонии открытии памятника за сохранение памяти Валерия Гаркалина.

В церемонии приняли участие худрук московского «Театра Луны» Евгений Герасимов, актрисы Вера Алентова и Юлия Меньшова, а также студенты ГИТИСа, коллеги, близкие и поклонники актёра.

Памятник был создан заслуженными художниками России и Армении Микаэлем и Ваге Согоян. По словам Микаэля Согояна, в разработке концепции памятника им помогла дочь Гаркалина Ника, она рассказала о отце.

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