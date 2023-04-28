Элиста, 28 апреля, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Элисте, сообщили 28 апреля в главке МЧС РФ по Калмыкии.

Таисия Лисковец/РИА Новости МЧС

Отмечается, что взрыв газа произошёл в одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома в шестом микрорайоне.

К месту ЧП была направлена оперативная группа МЧС России и Элистинский пожарно-спасательный гарнизон. В результате происшествия никто не пострадал.

«Администрация Элисты окажет помощь собственникам жилого помещения», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в Москве по улице Немчинова произошёл взрыв газа в квартире жилого дома. В квартире дома №10 на первом этаже взрывом выбиты стёкла. На месте происшествия пострадал один человек.