Москва, , 12:11 — REGNUM Обвиняемая по делу о взрыве в Санкт-Петербурге Дарья Трепова и её сообщник Юрий Денисов внесены в список террористов и экстремистов. Их фамилии присутствуют в перечне на сайте Росфинмониторинга.

Дарья Трепова © Илья Питалев/РИА Новости

По данным следствия, Трепова 2 апреля передала военкору Владлену Татарскому статуэтку со взрывным устройством, которую ранее получила от украинца Денисова. Взрыв произошёл во время мероприятия в кафе с участием Татарского. В результате взрыва журналист погиб, около 30 человек получили ранения.

«Трепова Дарья Евгеньевна, 16.20.1997 года рождения; Денисов Юрий Михайлович, 13.08.1987 года рождения», — указано в перечне.

В суде 24 апреля Трепова заявила, что «безумно сожалеет о произошедшем» и молится о здоровье потерпевших. Она останется под арестом до 2 июня. Денисов, скрывшийся за границей, объявлен в международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФСБ России, теракт в Санкт-Петербурге, унёсший жизнь военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), организовали спецслужбы Украины и их агенты из числа так называемых российских оппозиционеров, бежавших за рубеж.