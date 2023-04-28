Москва, 28 апреля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Мобильный оператор МТС уведомил своих абонентов о платной раздаче интернета с их устройств. Нововведения вступят в силу с 4 мая. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на трёх клиентов оператора.

Новый логотип МТС

Уточняется, что ранее абоненты могли раздавать трафик бесплатно, создав точку доступа.

«С 4 мая вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 Гб за 49 руб. и раздавать его на другие устройства», — говорится в сообщении МТС.

В компании подтвердили соответствующую информацию. По словам представителя МТС, новые условия раздачи интернета коснутся ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом.

По подсчётам издания, ежедневная раздача интернета обойдётся абонентам в дополнительные 1,5 тыс. рублей в месяц, поскольку подключаемый пакет «действует до конца текущих суток».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что стоимость своих архивных тарифов намерены увеличить операторы сотовой связи в России. По данным СМИ, тогда «Вымпелком» вслед за МТС намеревался увеличить на 10% стоимость своих архивных тарифов, с февраля на данные меры пошли «Мегафон» и Tele2.

Позднее ФАС возбудила дело в отношении МТС. В ведомстве отметили, что в январе 2022 года оператор повысил стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%.