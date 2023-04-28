Сана, 28 апреля, 2023, 12:02 — ИА Регнум. В Аденском заливе у берегов Йемена неопознанное судно подверглось нападению, сообщает Морская торговая организация Соединённого Королевства (UKMTO), являющаяся подразделением британских ВМС.

Владимир Вяткин/РИА Новости Судно

Отмечается, что судно подверглось вооружённому нападению 28 апреля в 18 морских милях к югу от прибрежного города Ништун.

«По судну был открыт огонь, [его преследовали] три лодки, на борту каждой из которых находилось по 2–3 человека», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года Военно-морские силы США перехватили судно, перевозившее контрабандное оружие из Ирана в Йемен.

Судно контрабандой перевозило более 2 тыс. автоматов АК-47. Судно перехватили корабли пятого флота ВМС США, команда корабля состояла из шести граждан Йемена.