Москва, 28 апреля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылёва задержали в Москве по подозрению в хищении средств. Об этом сообщил 28 апреля Telegram-канал Baza.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Сергей Синельников-Мурылев

Источники канала рассказали, что накануне домой к ректору пришли сотрудники ФСБ. По месту жительства Синельникова-Мурылева, а также у него на работе и на даче прошли обыски. Его подозревают в хищении 1 млн рублей.

Задержанного поместили под домашний арест.

Пост ректора Всероссийской академии внешней торговли Синельников-Мурылёв занимает с 2007 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями, она помещена под стражу. Пост замминистра Ярилова занимала в 2018–2022 годах. Предположительно, её подозревают в хищении средств, выделенных из бюджета в рамках государственной программы «Пушкинская карта». Министерство культуры пообещало всемерную поддержку и содействие следственным и правоохранительным органам.