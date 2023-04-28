Вена, 28 апреля, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Газпром в настоящее время поставляет австрийской нефтегазовой компании OMV 100% законтрактованных объёмов газа. Об этом заявил топ-менеджер этого предприятия на пресс-конференции по результатам первого квартала 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«В настоящее время Газпром поставляет 100% законтрактованных объемов», — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что до января 2023 года поставки осуществлялись нестабильно, но в конце января ситуация существенно изменилась.

Как передавало ИА REGNUM, офис президента Украины Владимира Зеленского предложил остановить прямые поставки российского газа в Евросоюз, кроме как через Украину. Об этом говорится в новом плане по усилению санкций против России, разработанном международной группой, которую возглавляют глава офиса Андрей Ермак и бывший посол США в РФ Майкл Макфол. В офисе украинского президента подчеркнули, что эта мера положит конец использованию Россией «Турецкого потока». Кроме того, предлагается запретить импортировать российский сжиженный природный газ.

17 апреля глава Федерального сетевого агентства (регулятора) Германии Клаус Мюллер заявил, что предстоящей зимой Германия может столкнуться с дефицитом газа. Он уточнил, что сейчас условия несколько лучше, чем в 2022 году, однако к зиме нужно хорошо подготовиться.