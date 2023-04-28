Шойгу заявил, что в сфере ВТС Россия и Индия не сворачивали ни один проект

Нью-Дели, , 11:57 — REGNUM В сфере Военно-технического сотрудничества (ВТС) не свёрнут ни один российско-индийский проект, заявил 28 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на полях совещания глав военных ведомств стран — участниц ШОС.

Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, все российско-индийские проекты в области военно-технического сотрудничества успешно реализуются.

«Успешно развивается научно-исследовательская кооперация, реализуются масштабные и долгосрочные проекты. Несмотря на все сложности текущей международной политической ситуации, ни один из совместных проектов в этой сфере свёрнут не был», — сказал Шойгу.

Министр обороны России особо подчеркнул, что курс на углубление сотрудничества РФ и Индии остаётся неизменным, как бы ни менялась международная обстановка. Оборонную сферу он назвал ключевым направлением российско-индийского сотрудничества.

«Укрепляются связи по линии генеральных штабов, видов вооруженных сил и военно-учебных заведений двух стран. Поддерживаются тесные военные контакты в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках Шанхайской организации сотрудничества и «СМОА плюс», — сказал министр обороны РФ.

Ранее на полях совещания глав военных ведомств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Шойгу провел встречу с китайским коллегой Ли Шанфу. Уточняется, что представители двух стран обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. По протоколу встреча Шойгу и Ли Шанфу заранее не планировалась.

Кроме того, российский министр обороны на полях ШОС заявил, что конфликт на территории Украины подтверждает стремление США и их союзников провоцировать другие государства на военное противостояние с Россией и Китаем.

Он подчеркнул, что истинной целью данного конфликта является нанесение стратегического поражения России, создание угрозы Китаю и сохранение за США и их союзниками монопольного положения в мире.