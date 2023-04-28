В Оренбурге шестилетнего ребёнка госпитализировали после нападения собаки

Оренбург, , 11:48 — REGNUM Бездомная собака напала на шестилетнего ребёнка в Оренбурге. Мальчика доставили в больницу с пораненной рукой, сообщил 28 апреля местный портал Orenday.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

Нападение собаки произошло возле гаражей на улице Транспортной. Мальчика доставили в центр детской хирургии с укушенной раной левой кисти.

В УМВД России по Оренбургской области проводят проверку.

16 апреля в Промышленном районе Оренбурга в результате нападения бродячих собак погиб девятилетний мальчик. Он гулял на улице, когда на него выбежала одна собака. Испугавшись, он побежал к гаражам, где его догнала вся стая. По факту гибели мальчика было возбуждено уголовное дело. Губернатор Денис Паслер поручил главам муниципалитетов отловить всех безнадзорных неучтённых собак. Он предложил внести в законодательство поправки, позволяющие «гуманно усыплять» животных, которые ведут себя агрессивно и представляют угрозу для людей.

Ряд экспертов и зоозащитников заявили ИА REGNUM, что идея о «гуманном усыплении» неприемлема и решать проблему с нападением собак нужно иначе. Исправить ситуацию поможет строительство приютов и грамотное применение программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат). В ряде регионов, например, в Санкт-Петербурге и Нижегородской области, эти меры привели к значительному снижению численности бродячих собак и уменьшению количества случаев нападений на людей.