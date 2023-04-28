Украина, 28 апреля, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Рубеж обороны ВСУ на западе Артёмовска не устоял под натиском российских военных. Об этом сообщает «Русская весна» со ссылкой на данные украинских военных аналитиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Как утверждается в Telegram-канале издания, штурмовые подразделения ВС РФ заняли здание Индустриального колледжа. Согласно отчёту, в городе сложилась критическая для ВСУ ситуация.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные полностью перерезали пути снабжения ВСУ в Артёмовске. По его словам, украинские военные перемещаются под обстрелами ценой потери «части резервов».

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, киевский режим перебрасывает резервы личного состава и техники ВСУ в район Артёмовска. По его источникам, ВСУ продолжают наращивать силы и средства на донецком направлении. Так, воинская колонна прибыла в район города Дружковки, расположенного к западу от Артёмовска.