Москва, 28 апреля, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Украина подала заявку на двухэтапное подорожание транзита нефти из России сначала до 17 евро за тонну к 1 июня, а затем — до 21 евро с 1 августа 2023 года. Об этом 28 апреля сообщает «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» намерен увеличить тариф на транзит российской нефти по своему участку нефтепровода «Дружба» в два этапа», — рассказали изданию собственные источники.

Так, с 1 июня ставка за прокачку вырастет на 25%, до 17 евро за тонну, а с 1 августа — еще на 23,5%, до 21 евро за тонну.

Издание отмечает, что уже во втором квартале 2023 года ожидается значительное увеличение объемов транзита российской нефти по данному маршруту, показатель может вырасти на 30% и составить 321 тыс. баррелей в сутки (4,05 млн тонн), заключается в статье.

Источники «Коммерсанта», знакомые с ситуацией сообщили, что на данный момент Украина ведет переговоры напрямую со Словакией, Венгрией и Чехией. Затем эти договоренности формализуются с российским Минэнерго и «Транснефтью».

Ранее сообщалось, что офис президента Украины предложил снизить верхний предел цены на российскую нефть на 15 долларов, до 45 долларов за баррель. В офисе также заявили, что «необходимо стремиться уменьшить верхнюю планку цены до 30 долларов за баррель».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Польша предложила новый пакет антироссийских санкций, включающий запрет на импорт российской нефти по северному участку трубопровода «Дружба».