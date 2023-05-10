Москва, , 11:55 — REGNUM Названы имена победителей второго сезона всероссийского конкурса детского научно-популярного видео «Знаешь? Научи!» Он объединил более 7,5 тысяч учащихся со всей страны. Юные исследователи записали более 2,5 тысяч видеороликов по различным научным тематикам. Организаторы уверены, что все они вносят ценный вклад в популяризацию отечественной научной деятельности.

Церемония награждения победителей II сезона конкурса «Знаешь? Научи!» Telegram-канал nationalprojectsru

«В Год педагога и наставника, объявленный Президентом страны, в конкурсе введена новая номинация — «Наставник». Это очень важно, потому что все, что мы достигаем в жизни, возможно благодаря нашим учителям. Многие из вас совсем скоро окончат школу, и для вас, будущих студентов, Правительство России создает все условия и возможности для учебы, развития и научных открытий. Например, в этом году каждый студент может получить на свой стартап 1 млн рублей. Мы сможем поддержать 1,5 тыс. ребят! В Десятилетие науки и технологий мы также активно поддерживаем школьников — конкурс «Знаешь? Научи!» яркий тому пример», — отметил заместитель председателя правительства РФ, сопредседатель координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко Telegram-канал nationalprojectsru

«Здорово, что уже второй гот такой проект объединяет очень сильных партнёров и получается такой хороший и светлый результат. Польку я был в жюри, то вижу, что уровнь участников растет, их становится больше. Надеюсь, что конкурс будет прирастать следующими этапами, чтобы был какой-то дальнейший выход», — отметил заместитель генерального директора российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

Конкурс проводится среди учеников 1-11 классов по национальному проекту «Наука и университеты» (инициатива «Инфраструктура для популяризации науки, создание контента» Десятилетия науки и технологий) и даёт широкие возможности для самореализации и творчества школьников. Для участия в нем было необходимо записать трехминутное научно-популярное видео с объяснением научной теории, концепции или явления и опубликовать его на сайте nauka. homo-science.ru.

Руководитель лабораторией Университета МИСиС в рамках стратегического проекта «Квантовый интернет» Алексей Фёдоров отметил, что не знает «универсального рецепта создания научных открытий», но уверен, что при этом важна правильная постановка вопроса: «Путь к большому открытию начинается с правильно поставленного вопроса. Так в нашем мире появились квантовые компьютеры, вакцины и многое другое. Приятно осознавать, что участниками конкурса стали те люди, при которых могут не только возникнуть те самые новые открытия, но и о них узнает весь мир».

По итогам лучшими стали конкурсные работы 17 школьников из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Амурской области, Краснодарского края, Москвы, Подмосковья и Ленинградской области. В качестве награды они получили образовательные курсы, технику и сертификаты на ее покупку, поездки и экскурсии, модный мерч и многое другое.

По словам директора центра коммуникаций корпорации «Росатом» Кирилла Тегина, все участники конкурса проявили смекалку, фантазию, креатив и недюжинную тягу к знаниям. «Мы будем очень рады видеть их среди своих коллег, когда эти ребята подрастут. Знайте, умным быть круто», — напутствовал он конкурсантов.

Также специальные призы вручили школьным учителям-наставникам финалистов. А для школ-победителей подготовили особые призы, среди которых цифровые лаборатории для практического изучения естественнонаучных дисциплин, робототехнические наборы и конструкторы, а также оборудование для лабораторий аддитивных технологий.

Победителями в категории «Младшая школа» стали: Кира Иванова из Республики Татарстан (I место), Люсия Гаспарян из Московской области (II место) и Дмитрий Смирнов из Санкт-Петербурга, чей видеоролик о капиллярном эффекте занял III место

Кира Иванова npnauka

Кира Иванова любит смешанные науки — начиная от астрономии и заканчивая наукой о животных: «При помощи квантового скачка и квантовой физики хочу создать маховик времени для того, чтобы одновременно находиться в одно и то де время в разных местах», — рассказала победительница о своей мечте.

«Я увлекаюсь микрозеленью и выращиваю растения. Они делают наш воздух чище», — говорит другая лауреатка — Люсия Гаспарян.

Люсия Гаспарян npnauka

В возрастной категории «Средняя школа» I место занял ролик Степана Фомичева из города Щелково Московской области, Виктория Степанова из Амурской области — на II месте, Иван Петренко из Москвы — на III. Степан Фомичев показал в своём видео опыт, в котором он объяснил разложение перекиси водорода, а Иван Петренко рассказал про квантовое бессмертие.

«Сфера моих научных интересов — квантовая физика. Исследования в этой области могут привести к открытиям, которые изменят наши предоставления о вселенной и о месте человека в ней. Мне интересно знать всё о том, как устроен этот мир», — пояснил Иван Петренко.

Иван Петренко npnauka

На I месте у старшеклассников — Никита Пекшев из Самарской области с роликом про системы отсчёта. II место занял Владислав Рыжиков из Краснодарского края; на III месте — Артем Ефремов из Москвы, который собрал квадрокоптер на 3D принтере и рассказал о роли ученого в современном мире.

Председатель общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Григорий Гуров считает, что уникальность конкурса состоит в том, что каждый его участник может передать свои знанию любому человеку, даже взрослому. «У нас невероятная страна невероятных ребят», — подчеркнул он.

Помимо возрастных категорий, победители были определены в тематических номинациях конкурса, которые отражали конкретные направления современной науки.

В номинации «Естественные науки» лучшим стал ученик начальной школы из Москвы Дмитрий Потапов. Он снял видео о фототропизме растений и продемонстрировал устройство, способное поворачиваться в сторону света. Лучшей конкурсной работой в номинации «Информационные технологии и точные науки» стал ролик Ильи Кочегарова из Московской области, который победил в конкурсе уже во второй раз. Илья сделал ролик про «умный домик» для его домашних животных с помощью программирования и специальных устройств. В номинации «Место человека во вселенной» победила ученица начальной школы из Московской области Алиса Ким. В своей конкурсной работе она наглядно показала масштабы солнечной системы и ее планет

Ученик средней школы из г. Сертолово Ленинградской области Руслан Самарцев объяснил в видеоролике процесс флотации и его использование в добыче полезных ископаемых. Ролик Руслана стал победителем в номинации «Науки будущего». Социальный эксперимент, который показал в своей работе Владислав Стрельников из Краснодарского края в ролике «Ведущий или ведомый?» позволил ему выиграть в номинации «Социальные и гуманитарные науки»

Владислав Стрельников npnauka

«То, что ребята демонстрируют на конкурсе — это высший пилотаж. Безумно вдохновляет смотреть на то, что показывают ребята в свои годы, что они придумывают. Не побоюсь сказать, что мы сегодня нагружаем людей будущего. Потому что они уже сейчас делают то, о чем мы только начинаем задумываться в своих лабораториях: квантовые технологии, космос, робототехника — это очень круто», — подчеркнул заместитель руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков.

Еще три работы стали победителями в специальных номинациях, которые были подготовлены совместно с партнерами конкурса. О том, почему фейерверк разноцветный, в своём видео рассказал Евгений Богдашов из Нижегородской области — победитель специальной номинации «Большой эксперимент на большой перемене», подготовленной совместно с АНО «Большая перемена». Владислав Пырков из Москвы стал победителем специальной номинации «Авиация будущего» от ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

Евгений Богдашов npnauka

В своем видеоролике Владислав объяснил подъемную силу, благодаря которой летают самолёты. В специальной номинации «Цифровой взгляд на мир» от Сферума победителем стал ученик средней школы Иван Возный из Амурской области. В своём ролике он рассказал о развитии робототехники и возможностях применения роботов.

Иван Возный npnauka

Кроме того, в Год педагога и наставника был определен лучший наставник конкурса — им стала педагог МБОУ «Лицей» города Протвино Марина Кутина, 34 ученика которой вышли в финал конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Знаешь? Научи!» проводится второй раз АНО «Национальные приоритеты» на платформе просветительской программы Homo Science, созданной Госкорпорацей «Росатом» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, национального проекта «Наука и университеты», а также входит в инициативу «Инфраструктура для популяризации науки, создание контента» Десятилетия науки и технологий.

Генеральным партнером конкурса выступает компания VK. Стратегический партнер — Российское общество «Знание». Также партнерами конкурса выступают государственная корпорация «Роскосмос», образовательный сервис Сферум, образовательная платформа «Учи. ру», университет науки и технологий МИСИС, Всероссийский конкурс «Большая перемена», телеканал «Наука», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», телеканал «МИР 24», РХТУ им. Д. И. Менделеева, компания Gallery, Фонд технологической поддержки образования «Навигатор образовательных технологий», Ассоциация «Внедрения инноваций в сфере 3Д образования», ассоциация Science Slam и Российская академия образования.