Белгород, 28 апреля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Украинский беспилотник пытался взорвать УАЗ белгородских пограничников, но был ликвидирован. Об этом 28 апреля сообщил Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По его информации, дрон ВСУ с двумя гранатами (предположительно ВОГ-17) осуществил атаку на автотранспортное средство российских военнослужащих около населённого пункта Бутырки Валуйского района.

Отмечается, что беспилотник сбросил взрывные устройства около внедорожника, автотранспортное средство только немного задело осколками, военнослужащим удалось «увернуться».

Уточняется, что беспилотник был уничтожен. Никто не пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, глава Брянской области Богомаз заявил, что беспилотник ВСУ атаковал Суземский район. Губернатор уточнил, что в результате атаки со стороны ВСУ были повреждены автомобиль и гараж. Никто не пострадал.