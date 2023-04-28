В минобороны Турции подтвердили обстрел своего самолёта в Судане

Хартум, , 11:34 — REGNUM Министерство обороны Турции подтвердило факт обстрела своего эвакуационного самолёта С-130 в Судане, передаёт телеканал Al-Hadath со ссылкой на представителя суданской армии.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

Используемый для эвакуации самолёт ВВС Турции получил повреждения во время обстрела при приземлении на военном аэродроме к северу от Хартума.

В результате обстрела ранение получил один член экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Судане начались бои между спецназом — Силами быстрого реагирования (СБР) — и регулярной армией. Стороны договорились ввести трёхдневное перемирие, оно вступило в силу в полночь 24 апреля.

По данным минздрава Судана, в результате конфликта погибли более 600 человек, по информации ВОЗ — 459 человек. Профсоюз врачей Судана сообщил о 256 погибших мирных жителях.