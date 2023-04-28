Москва, 28 апреля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Тела двух человек обнаружены на дне Беловежского пруда на западе Москвы. Об этом сообщил 28 апреля Telegram-канал «112».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пруд

Трупы людей в оранжевой одежде увидел дайвер, решивший открыть сезон погружений. Аквалангист немедленно сообщил о находке в экстренные службы.

После того, как тела извлекут из воды, будут установлены личности погибших и причина их смерти. Правоохранители также выяснят, когда и каким образом трупы попали в пруд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в апреле дачница, приехавшая в садовый дом в Ленинградской области, нашла мумифицированный женский труп. Тело находилось на крыльце дома, у погибшей при себе были деньги и мобильный телефон.