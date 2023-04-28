Пекин, 28 апреля, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов обвиняют Китай в хакерской деятельности, однако именно Вашингтон следует считать «непревзойденным» в области международного кибершпионажа», заявила 28 апреля официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«В области кибершпионажа, боюсь, Соединенные Штаты никому не превзойти», — сказала она на брифинге.

Мао Нин напомнила, что Соединённые Штаты долгое время пользуются своим технологическим превосходством, занимаясь подслушиванием и слежкой за всеми странами, в том числе своими союзниками.

Повсеместная хакерская деятельность США — давно раскрытая тайна, уточнила она.

«Прежде чем обвинять другие страны, США лучше хорошенько поглядеть на самих себя в зеркало», — заключила дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издания Die Zeit, Tagesschau и телеканал ARD со ссылкой на слитую в интернет сводку американской разведки сообщили, что спецслужбы США прослушивали закрытые переговоры представителей оборонных ведомств ФРГ и КНР в феврале 2022 года. При этом, как отмечается, Берлин официально сообщал в посольство США о переговорах с китайской стороной, что придаёт инциденту и вовсе абсурдный характер.

На прослушке американцев ловят уже не первый раз. Как сообщило в свое время издание Der Spiegel, есть сведения, что телефон бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель спецслужбы США слушали с 2002 года.