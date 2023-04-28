Москва, 28 апреля, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую доставили в Пресненский суд Москвы, там ей изберут меру пресечения. Об этом сообщило 28 апреля издание «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Блиновская

Издание показало кадры с Блиновской, которую в наручниках вывели из автозака. Возле автомобиля её встречали правоохранители и журналисты. Лицо блогер скрыла капюшоном.

Следствие ходатайствует об избрании фигурантке уголовного дела о неуплате налогов меры пресечения, связанной с ограничением свободы.

Ранее в СКР сообщили, что Блиновская полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Накануне ей предъявили обвинение в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Это уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денежных средств. По данным следствия, Блиновская не заплатила налоги в размере 918 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Блиновская пыталась выехать из России через Белоруссию. Её задержали в Смоленской области у границы.