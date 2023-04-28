Ташкент, 28 апреля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Прогноз Министерства экономического развития по росту российской экономики в 2023 году на 1,2% является консервативным, сообщил 28 апреля министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

По его словам, Минэкономразвития оценивает темпы роста экономики страны в 2023 году в 1,2%.

«Но в общем и целом, как правило, наши оценки в начале года чуть более консервативны, чем по итогу», — сказал он в ходе сессии в рамках Ташкентского инвестиционного форума.

Несмотря на все инвестиционное давление, Россия возвращается на траекторию роста, заключил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика России уверенно восстанавливается, даже международные организации предсказывают ей позитивную динамику.

Премьер-министр также отметил, что по итогам 2022 года инфляция в стране не достигла уровня в 20%, который предрекали России, а составила менее 12%.