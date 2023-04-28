Пользователи Twitter раскритиковали слова Борреля о справедливом мире на условиях Украины

Брюссель, , 11:47 — REGNUM Пользователи Twitter возмутились словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который написал на своей странице в социальной сети о том, что любая значимая инициатива по мирному урегулированию кризиса на Украине должна быть основана на условиях Киева.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Один из пользователей социальной сети высказал мнение о том, что с тех пор, как начался украинский конфликт, Боррель никогда не хотел мира. Читатель призвал главу дипломатии ЕС хотя бы раз быть честным.

Другой читатель заметил, что «справедливый мир на украинских условиях» является оксюмороном, поскольку само определение «справедливый» означает: для всех сторон, основанный и на российских условиях тоже.

Ещё один комментатор поинтересовался у Борреля, неужели он думает, что Россия, которая и так побеждает в конфликте, согласится на такие условия? Один из пользователей отметил, что Запад пытается уничтожить мирный процесс ещё до его рождения, что является абсолютно безответственным. Другой комментатор поинтересовался, какой же мир предложили Евросоюз и США?

Как передавало ИА REGNUM, по словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Артёма Кирьянова («Единая Россия»), в странах ЕС растёт раздражение из-за антироссийских санкций, которые не дали ожидаемого результата, но серьёзно повредили экономике самого ЕС.

Ранее Боррель, рассуждая об 11-м пакете, констатировал, что в настоящее время в ЕС идёт дискуссия о новых санкциях против России, которые в числе прочего подразумевают и ограничения в отношении Росатома.