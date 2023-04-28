Вашингтон, 28 апреля, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Видеообращение американского телеведущего Такера Карлсона, которое он опубликовал в социальной сети Twitter после своего ухода с канала Fox News, набрало более 62 млн просмотров, что в полтора раза больше, чем ролик президента США Джо Байдена о его выдвижении на второй срок.

Сергей Корсун ИА REGNUM Джо Байден

Такер выложил своё видео вечером 26 апреля, на следующий день после заявления главы Белого дома. Однако на данный момент ролик бывшего телеведущего, в котором он говорит о запрете в СМИ США на обсуждение важных тем, посмотрели 62,3 млн раз. В то же время заявление Байдена набрало лишь 42 млн просмотров.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на телеканале Fox News вышла в эфир последняя программа с участием Такера Карлсона. Выяснилось, что решение расторгнуть договор было обоюдным.

В Пентагоне не все одобряли критические высказывания репортёра в адрес действующей администрации Белого дома. Один из чиновников отреагировал на увольнение Карлсона репликой «скатертью дорога».

По оценке агентства Bloomberg, убытки компании, владеющей телеканалом Fox News, после увольнения телеведущего Такера Карлсона составили $507 млн.

Позже уволенному в США ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону предложили работу в России.