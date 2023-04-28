«РВ»: в Умани в результате действий украинской ПВО разрушен многоэтажный дом

Киев, , 11:17 — REGNUM В результате действий украинской ПВО был разрушен жилой многоэтажный дом в Умани. Об этом 28 апреля сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Журналисты опубликовали соответствующее видео, на котором можно увидеть, что ракета попала в многоэтажный дом в Умани при попытке систем ПВО сбить её.

«На кадрах хорошо видны взрывы ракет ПВО в небе прямо над жилым районом, после которых крылатые ракеты отклоняются от курса», — написал Telegram-канал.

Как передавало ИА REGNUM, самолёты Воздушно-космических сил России нанесли удары по нескольким районам Украины. Взрывы услышали жители Полтавщины, Кривого Рога, также тревога была объявлена в Киеве и во всех регионах страны. В Оболонском районе Киева после взрывов повреждена локальная линия электросети. В столице Украины осколок ракеты ВСУ повредил стену в многоэтажке.