Путин подписал закон о приравнивании жителей осаждённого Сталинграда к ветеранам войны

Москва, , 11:07 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому лица, награждённые знаком «Житель осаждённого Сталинграда», признаются ветеранами Великой Отечественной войны.

Сталинград

Обладателями вышеуказанного знака являются граждане, которые во время Сталинградской битвы (август 1942 года — февраль 1943 года) находились на территории города. Согласно закону, они приравниваются к ветеранам Великой Отечественной войны и получают право на льготы. Речь идёт о повышении пенсий за выслугу лет, по инвалидности или по случаю потери кормильца, мерах социальной поддержки, предусмотренных законом «О ветеранах».

Новые нормы предусматривают выплату двух пенсий, страховой и по инвалидности, освобождение от уплаты консульских сборов, бесплатное предоставление соцуслуг, освобождение от уплаты курортного сбора, а также компенсацию части стоимости коммунальных услуг.

Закон вступает в силу со дня опубликования. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о статусе проживающих на территории Российской Федерации граждан Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также апатридов. Согласно документу, иностранными гражданами или лицами без гражданства признаются лица, которые до 30 сентября 2022 года постоянно проживали на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, либо лица, выехавшие с этих территорий в Россию.