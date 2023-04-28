Confidencial: МИД Испании вызвал российского посла в знак протеста после публикации в соцсетях

Мадрид, , 10:53 — REGNUM Посла России в Мадриде Юрия Клименко 27 апреля вызывали в МИД Испании в знак протеста после публикации в соцсетях, пишет Confidencial со ссылкой на источники.

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«Посла России в Мадриде вчера утром вызывали в штаб-квартиру МИД (Испании) в знак протестов против нападок на испанское правительство через соцсети», — сообщает издание.

Отмечается, что госсекретарь Испании по международным делам Анхелес Морено потребовала у Клименко объяснить публикацию в соцсетях видео, которое якобы «ложно намекало», что Мадрид отправил своих военных на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что королевство в ближайшие дни передаст Киеву шесть танков Leopard 2A4.

О намерении продолжать поддержку Украины 12 апреля заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес. По её словам, на территории Испании также проходит обучение сотен украинских военнослужащих.