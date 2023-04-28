Newsweek: в США считают российские планирующие бомбы серьёзной угрозой для Украины

Нью-Йорк, США, , 10:57 — REGNUM Российские планирующие бомбы представляют большую угрозу для Украины, они находятся вне досягаемости украинской ПВО, пишет 28 апреля американский еженедельник Newsweek.

Т-14 «Армата» Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, украинский военный аналитик Александр Коваленко в интервью изданию сообщил, что планирующие бомбы, применяемые Россией, сбрасываются самолетами за пределами досягаемости ПВО Украины. В качестве еще одного преимущества этого оружия эксперт назвал недорогое производство.

«Планирующие бомбы — это довольно изобретательное фантастическое оружие», — заявил изданию еще один военный эксперт Гай Маккардл.

Он отметил, что русские могут поразить большое количество целей с относительно небольшими затратами и в конечном итоге нанести большой урон своему противнику.

Как сообщало ранее британское издание The Sun, российские танки Т-14 «Армата», которые ранее были направлены на Украину, оснащены передовым вооружением и могут быть невидимы для противника. Кроме того, они обладают полностью автономной башней, способной вращаться на 360 градусов с высокой скоростью.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска стали использовать новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне специальной военной операции. Пока их не задействовали при прямом штурме. Экипажи танков «Армата» обучались и продолжают обучаться на полигонах в Донбассе.