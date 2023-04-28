Москва, 28 апреля, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Выплата жителям России пенсий переносится на последний рабочий день перед праздниками, если по закону день выплаты приходится на праздничный, сообщила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в интервью агентству «Прайм».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Так, в случае, если пенсию должны начислить первого числа, то майские выплаты придут 28 апреля. В случае, если дата приходится на девятое мая, то деньги выплатят пятого.

Таким образом, в мае график выплаты пенсий смещается на более ранний срок, заключила Григорьева.

Как сообщало ИА REGNUM, декан факультета права НИУ ВШЭ, член Общественной палаты Вадим Виноградов рассказал о причинах, по которым у получателя может быть слишком маленькая пенсия. Зачастую это ошибки в расчётах либо неперечисление от работодателя взносов.

Многие выплаты в России носят заявительный характер, поэтому гражданам необходимо знать о своих правах и правильно подать документы. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.