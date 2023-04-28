La Nacion: два аэропорта Аргентины отказали в заправке частному самолёту из России

Буэнос-Айрес, , 10:34 — REGNUM Прибывший в Аргентину из России частный самолёт не смог заправиться в двух аэропортах из-за санкций, сообщает газета La Nacion.

Bombardier Maarten Visser

Отмечается, что самолёт Bombardier российской компании RusJet 22 апреля приземлился в аэропорту Эль-Калафате. Экипаж судна попросил провести заправку, но нефтяные компании, работающие в аэропорту, ответили отказом из-за опасения вторичных санкций.

На следующий день Bombardier вылетел в Буэнос-Айрес, где ему также было отказано в заправке. После самолёт без пассажиров отправился в Парагвай, где экипажу удалось заправиться.

Аргентинский депутат от коалиции «Вместе за перемены» Эрнан Ломбарди заявил, что запросил у правительства отчёт о воздушном судне и его пребывании в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что Буэнос-Айрес попал под колоссальное давление со стороны Запада, пытающегося разорвать российско-аргентинское партнерство. 30 марта заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин сообщил, что граждане РФ всё чаще сталкиваются с отказом в оформлении им видов на жительство в этой латиноамериканской стране. Кроме того, в ряде случаев речь идет об отмене уже выданного разрешения.