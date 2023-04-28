В правительстве РФ обсудили KPI для снижения уровня теневой занятости в России

Москва, , 10:39 — REGNUM Российские власти обсудили комплекс мер, направленных на снижение уровня теневой занятости и повышение благосостояния россиян, сообщила 28 апреля «Общественная служба новостей» (ОСН).

Налог Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает СМИ, этот вопрос поднимался на стратегической сессии в правительстве. Так, среди предполагаемых мер называлось использование больших данных и проведение проверок организаций, в которых будут обнаружены признаки теневой занятости. Для этого планируется задействовать возможности Федеральной налоговой службы (ФНС).

На стратегической сессии в правительстве был также поднят вопрос об установлении KPI по снижению уровня теневой занятости в отдельных отраслях. Специалисты обсудили и стимулирование организаций, которые платят зарплату официально.

Как уточняет РБК, перед правительством стоит задача наращивания благосостояния граждан, частью решения которой является снижение уровня теневой занятости.

Пока весь проект находится на стадии составления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года депутаты фракции «Единая Россия» предложили отменить льготные режимы для покинувших страну самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Парламентарии обратили внимание на то, что в России созданы благоприятные налоговые условия для ИП и самозанятых, однако уехавшим будет предложено либо оформить трудовые договоры, и тогда у них повысится налог, либо зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели с аннулированными льготами.

Возможность регистрироваться в качестве самозанятых для покинувших Россию депутаты предложили запретить.