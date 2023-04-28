Нью-Дели, , 10:40 — REGNUM Закрепившиеся в Афганистане радикальные экстремистские группировки активизировали свои действия в соседних республиках. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели.

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Он обратил внимание на то, что обстановка в Центральной Азии имеет предпосылки к дальнейшему обострению, а главная угроза исходит от закрепившихся в Афганистане многочисленных радикальных экстремистских группировок, которые активизировали действия в соседних республиках по продвижению своих идей.

По оценке Шойгу, увеличивается вероятность проникновения бандформирований различных международных террористических организаций.

«Это требует от нас чёткой координации и наращивания усилий по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, выработки мер по стабилизации ситуации в регионе», — сказал Шойгу, подчеркнув важность сохранения темы Афганистана в повестке ШОС.

«Без комплексного международного и регионального содействия этой стране будет сложно в одиночку справиться с вызовами», — заявил глава оборонного ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, Сергей Шойгу также обратил внимание на то, что передаваемое Украине вооружение попадает в руки террористов и это сказывается на стабильности в Европе и во всём мире. Он также отметил, что поставки оружия Киеву только затягивают конфликт.

Ранее в столице Афганистана была ликвидирована ячейка террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Операция был проведена силами безопасности движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ночь на 22 марта в 12-м районе Кабула.

Ранее в Кабуле были убиты пятеро боевиков. Спецоперация прошла в районе Панджсад-Фамили, в 15-й зоне безопасности столицы Афганистана. Известно, что убитые террористы ― члены важной сети, которая была причастна к взрывам в афганской столице и хотела провести широкомасштабный теракт.

В столице Афганистана Кабуле после взрыва погибли шесть человек. Представитель полиции афганской столицы Халид Задран также сообщил о пострадавших. В том числе травмы получили трое военных, а также мирные жители. Все погибшие — гражданские лица. Взрыв раздался при попытке обезвредить террориста-смертника на городской площади Кабула Малик Асгар.

3 апреля Вооружённые силы Российской Федерации и Таджикистана приступили к совместным учениям на полигоне Харб-Майдон, расположенном в 20 километрах от границы с Афганистаном. Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база, расположенная в Душанбе и Бохтаре, является крупнейшим российским военным объектом за пределами страны.