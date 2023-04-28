Шали, Чечня, , 10:31 — REGNUM Два сапёра пострадали при подрыве мины, когда обследовали дорогу в Чечне. Об этом сообщил 28 апреля Telegram-канал Baza.

Противопехотная мина ПМН-1 Bestalex

Командир сапёрного батальона и взрывотехник-спасатель прибыли в Шалинский район из Санкт-Петербурга. Они искали взрывоопасные предметы вдоль одной из местных дорог.

На окраине Шали они не заметили противопехотную мину «ПМН-1», взрывное устройство сработало. В результате командира ранило в правую руку и стопу, его доставили в ближайшую больницу. Взрывотехник получил множество ссадин и ран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трое подростков пострадали при срабатывании взрывного устройства в Пролетарском районе Донецка. Предположительно, сдетонировала противопехотная мина. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в своём Telegram-канале, что мальчики находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизням нет. Взрывоопасные предметы остаются на улицах населённых пунктов Донбасса после обстрелов со стороны Украины.