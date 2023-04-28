Белград, 28 апреля, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сообщения об ухудшении состояния его здоровья не соответствуют действительности.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Я в порядке. Сегодня с 12:00 я отправляюсь в тур по Сербии», — сказал он изданию Sputnik Сербия.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 28 апреля сербский новостной портал B92 сообщил, что Вучич якобы был внепланово госпитализирован.

Причины госпитализации главы государства не указывались. Отмечалось, что он находится не в госпитале Военно-медицинской академии (VMA).