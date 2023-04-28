На Аляске при крушении двух вертолётов AH-64 Apache погибли три военнослужащих США

Аляска, США, , 10:25 — REGNUM Два вертолёта ВВС США потерпели крушение в американском штате Аляска. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя объединенной базы ВС США Эльмендорф-Ричардсон.

Вертолеты ВВС США

Инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Хили, где был организован тренировочный вылет ударных вертолётов AH-64 Apache. На борту каждого воздушного судна находилось по два человека.

Ведётся расследование обстоятельств произошедшего. На месте работают спасатели.

Позже газета The Washington Post со ссылкой на представителя американской армии сообщила, что при крушении вертолётов погибли три лётчика. Ещё один был госпитализирован.

По данным издания, «на данный момент неизвестно, что стало причиной крушения».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля пилот и три пассажира погибли в результате крушения одномоторного самолёта Piper PA-32 у берегов американского штата Флорида. По данным правоохранительных органов, самолёт малой авиации упал в воды Мексиканского залива сразу после вылета из аэропорта города Венис, в который воздушное судно прибыло накануне из города Сент-Питерсберг.