Анкара, , 10:19 — REGNUM Турция не считает беспочвенными претензии России к тому, как реализуется зерновая сделка, заявил 28 апреля глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в интервью газете Hürriyet .

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Турция ведёт переговоры о продлении зерновой сделки, «вопрос должен быть решён, и договорённости продлены».

«Они (Россия) хотят, чтобы их ожидания были оправданы. Мы не можем сказать, что российская сторона ошибается [что претензии беспочвенны]», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле и МИД ранее отмечали, что для продления черноморской (зерновой) сделки, срок действия которой истекает в мае 2023 года, необходимо выполнение западными странами всех ранее данных России обещаний, в числе которых — разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, ситуация с зерновой сделкой не разрешается, она заведена в тупик западными странами. Была заключена пакетная сделка, но на Западе требуют выполнять только ту часть, в которой заинтересована Украина, сказал Лавров.