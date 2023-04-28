Нью-Дели, 28 апреля, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу с китайским коллегой Ли Шанфу на полях совещания глав военных ведомств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ШОС

Уточняется, что представители двух стран обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. По протоколу встреча Шойгу и Ли Шанфу заранее не планировалась.

Также перед началом совещания и в перерывах между сессиями главы оборонных ведомств двух стран на ногах коротко обменялись мнениями по интересующим стороны вопросам.

Ранее в ходе совещания министров обороны стран — участниц ШОС Шойгу заявил, что конфликт на территории Украины подтверждает стремление США и их союзников провоцировать другие государства на военное противостояние с Россией и Китаем. Он подчеркнул, что истинной целью данного конфликта является нанесение стратегического поражения России, создание угрозы Китаю и сохранение за США и их союзниками своего монопольного положения в мире.