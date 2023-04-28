Дмитрий Медведев обвинил власти Молдавии в продаже страны Румынии

Москва, , 10:08 — REGNUM Ни российский президент Владимир Путин, ни другие официальные лица не собираются ехать в Молдавию, потому что такой страны уже нет — она продана Румынии. Об этом заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил 28 апреля в своём Telegram-канале, комментируя закрытие молдавской границы для Путина.

Молдавия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам зампреда Совбеза, в Молдавию никто из российского руководства и не собирается ехать. Если такое случится, то гораздо позднее.

«А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники её продали Румынии, став предателями своей Родины», — подчеркнул Медведев.

Говорить с этими людьми бессмысленно, разбираться с ними должен народ. Населению страны при этом предстоит решить, кто они — молдаване или румыны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что официальный Кишинёв не допустит въезда в страну российского президента Владимира Путина. Он добавил, что официальные лица РФ смогут узнать, что они внесены в чёрный список, только при попытке въехать в страну. Это уже произошло с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который намеревался принять участие в конгрессе дружбы народов в Кишинёве.